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Başkan Büyükakın: Yeniden bismillah

31 Mart yerel seçimlerinin ardından mazbatasını alan Başkan Büyükakın’ı Büyükşehir personeli belediye binası önünde karşıladı  

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Başkan Büyükakın: Yeniden bismillah mask
Başkan Büyükakın: Yeniden bismillah
Başkan Büyükakın: Yeniden bismillah
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31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçiminde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mazbatasını teslim aldı. Mazbata töreninin ardından Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası önüne gelen Başkan Büyükakın’ı belediye binasının girişinde personel karşıladı. Personelin Kadir Gecesini ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başkan Büyükakın, ‘’Bugün yeniden bismillah diyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Kocaelili hemşerilerimize hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehrimize 5 yıl daha hizmet etme şerefine layık gören kıymetli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

 

“HALKIMIZA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Büyükşehir Belediye binası girişinde coşkuyla karşılanan Başkan Büyükakın, burada toplanan personele seslendi. Büyükşehir Belediyesi’nin tüm çalışanlarıyla çok büyük bir aile olduğuna değinen Başkan Büyükakın, “5 yıl boyunca milletimiz için çalıştık, Kocaeli için çalıştık. Bir 5 yıl için daha hemşerilerimiz bize yetki verdi. Göreve gelirken, ‘Koltuğa oturduğumuz günü değil, kalkacağımız günü düşünerek çalışacağız’ demiştik. ‘Bir kesimin değil, herkesin belediye başkanı olacağız’ diye söz vermiştik. Belediye bir şehir emanetidir. Biz bunun farkındayız. Bu seçimleri Belediye Başkanı olarak ben değil, birlikte yaptığımız hizmetlerle kazandık. Bundan sonra şairin dediği gibi; ‘Bizler yarış bitince de koşan atlarız.’ Bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceğiz” ifadesini kullandı.
# büyük, Tahir Büyükakın, Mazbata, hizmet

05 Nis 2024 - 18:05 - Gündem

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Yorumlar

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Veli - Biride demiyo seçimden bir hafta önce takılan başiskeleye yapılcak köprü projesi seçim erteesi kazanıldıktan sonra niye söktüler çok yalancısınız insanalara seçime kadar allah büyük

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 18:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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