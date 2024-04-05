Kocaeli İç Mimarlar Odası üyeleri birlikteliklerini güçlendiriyor…

Mehmet Murat Sevindik başkanlığında aralık ayında yapılan seçimle göreve başlayan Kocaeli İçmimarlar Odası 4. dönem yönetim kurulu, meslektaşları için çeşitli etkinlikler ve projeler düzenleyerek diyaloğu ve iş birliğini artırmaya odaklandı.Başkan Mehmet Murat Sevindik ve yönetimi, üyeler arasındaki diyaloğu güçlendirmeyi, markalar ile ilişkileri geliştirerek üyelerin yararına faaliyetler düzenlemeyi, yerel yönetimler ile koordineli şekilde doğal afetler için hazırlıklarda sorumluluk almayı ve diğer odalar ile ilişkileri geliştirip ortak projelere imza atmayı hedefliyor.Bu hedefler doğrultusunda, yönetim kurulu kısa sürede birçok önemli faaliyete imza attı. Mimarlar Odası yönetim kurulu ile dostluk yemeği düzenlenerek Kocaeli için güzel projeler geliştirmek için istişarelerde bulunuldu.

Bölgenin önde gelen mermer firmalarından MERMERDEN firmasının sponsorluğunda üyelere özel kahvaltı organizasyonu gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu kahvaltıda üyelerin görüş ve önerileri alındı, yeni yönetim kurulunun gelecek planları paylaşıldı.Wellborn Luxury Otel'de Kocaelinin en büyük mutfak firmalarından olan KİTHCE ve bir diğer lider mermer firmalardan biri olan PETEKTAŞ firmasının sponsorluklarında iftar programı düzenlendi. katılımın yoğun olduğu organizasyondan üyeler ve aileleri güzel anılar ile ayrıldılar.

Yerel yöneticiler ile ilişkiler geliştirildi ve il çapında sürdürülen Afet Eylem Planlarında İçmimarlar Odası'nın sorumluluk alması sağlandı. Bu konuda gelecekte yerel ve ulusal çapta açıklamalar yapmak için çalışmalar devam ediyor.Oda ve yönetim, üyelerine yeni iş sahaları açmak, marka ve diğer üyeler ile ilişkilerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürecek. Başkan Sevindik, “Meslektaşlarımız için en iyisini yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlikteliğimizi ve dayanışmamızı artırarak Kocaeli’nde içmimarlık mesleğinin hak ettiği yere gelmesi için mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.Kocaeli İçmimarlar Odası'nın yeni dönemdeki faaliyetleri, meslektaşları arasında memnuniyetle karşılandı. Üyeler, yönetimin diyalog ve iş birliğine verdiği önemi takdir ediyor. Bu çalışmaların Kocaeli’nde içmimarlık mesleğinin gelişmesine ve güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanılıyor.