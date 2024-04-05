Kocaelispor Göztepe maçındaki olaylar yüzünden PFDK'ya sevk edildi!

PFDK'nın açıklaması şu şekilde: "9- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 03.04. 2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR- GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2023-2024 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 03.04.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."