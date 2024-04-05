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Kocaelispor Göztepe maçındaki olaylar yüzünden PFDK'ya sevk edildi!

Kocaelispor'un Göztepe'yi evinde konuk ettiği ve son dakika golleriyle 3-2 kazandığı maça ilişkin PFDK sevk kararları açıklandı.

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Kocaelispor Göztepe maçındaki olaylar yüzünden PFDK'ya sevk edildi! mask

PFDK'nın açıklaması şu şekilde: "9-  KOCAELİSPOR Kulübü’nün 03.04. 2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR- GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2023-2024 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 03.04.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
# Kocaelispor, Göztepe, 2024, karar

05 Nis 2024 - 18:18 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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