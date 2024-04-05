KSO Başkanı Zeytinoğlu dış ticaret verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Mart ayında ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatımız yüzde 4.1 daraldı. Geçen yılın mart ayında ihracatımız tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmıştı. Önümüzdeki dönem Eximbank’ın fonlarının kullanılarak mevcut desteklerin daha da artırılması, en büyük ticaret partnerimiz Avrupa başta olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla ihracatımızda daha yüksek seviyeler görmeyi temenni ediyoruz” dedi. Zeytinoğlu, en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeden İtalya ile yüzde 9.1, Irak ile yüzde 7.6 artış olurken Almanya ile yüzde 12.6, ABD ile yüzde 3.9 ve İngiltere ile yüzde 0.2’lik gerilemeler olduğunu söyledi.

ALT KALEMLER

Mart ayı ithalatına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu “Mart ayında ithalat 30 milyar 95 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.7’lik gerileme olduğunu görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) mallarında yüzde 9’luk, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 9.3’lük gerileme ve tüketim malları ithalatında yüzde 19.3 oranında artış var. Üretim ve yatırıma yönelik artışları olumlu değerlendirirken, tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.