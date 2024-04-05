Yılmaz Vural’ı Almanya’dan gelen Kemal kurtardı

Almanya'da Fortuna Düsseldorf'ta yetişip ülkemizde Altınordu ve Manisa FK'nın yanı sıra Çaykur Rizespor, Boluspor ve Şanlıurfaspor'da forma giyen 28 yaşındaki gurbetçi forvet sezon başında Menemen'e geldi.
YILMAZ VURAL’I HER ZAMAN KURTARIYOR
Menemen FK'nın en skoreri olan Kemal, takımının 5'te 5 yaptığı son 5 maçın hepsinde ağları sarstı. Iğdır FK, Somaspor, Denizlispor ve Sarıyer maçlarında birer gol atan Kemal, Düzcespor'la oynanan son karşılaşmada ise hat-trick yaptı.
Takımını Play-Off'a taşırken 30 maçta 16 gole ulaşan futbolcu gol krallığı yarışında da 17 gollü Amed Sportif'ten Berk İsmail'den sonra ikinci sıraya tırmandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.