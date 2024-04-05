Olay, saat 17.00 sıralarında Yuvacık Merkez Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre Y.Ö. ile İlyas isimli bir kişi tartışmaya başladı. İki şahsın tartıştığını gören Rüstem K. ile Recep K. araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Silahını ateşleyen Y.Ö. iki kişiyi vurdu. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları camiye de isabet etti. Yaralılar Rüstem K. ile Recep K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Bir şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
05 Nis 2024 - 18:55- Asayiş Güncelleme:
Kocaeli'de korkunç olay: Kavga ettiği şahsı değil, ayırmak isteyenleri vurdu
Başiskele ilçesinde tartışan şahısları ayırmak isteyen 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Zanlının silahından çıkan kurşunlar camiye de isabet etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.