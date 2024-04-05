05 Nis 2024 - 18:55- Asayiş G:

Kocaeli'de korkunç olay: Kavga ettiği şahsı değil, ayırmak isteyenleri vurdu

Başiskele ilçesinde tartışan şahısları ayırmak isteyen 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Zanlının silahından çıkan kurşunlar camiye de isabet etti.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de korkunç olay: Kavga ettiği şahsı değil, ayırmak isteyenleri vurdu mask
Kocaeli'de korkunç olay: Kavga ettiği şahsı değil, ayırmak isteyenleri vurdu
Kocaeli'de korkunç olay: Kavga ettiği şahsı değil, ayırmak isteyenleri vurdu
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Olay, saat 17.00 sıralarında Yuvacık Merkez Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre Y.Ö. ile İlyas isimli bir kişi tartışmaya başladı. İki şahsın tartıştığını gören Rüstem K. ile Recep K. araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Silahını ateşleyen Y.Ö. iki kişiyi vurdu. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları camiye de isabet etti. Yaralılar Rüstem K. ile Recep K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Bir şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de korkunç olay: Kavga ettiği şahsı değil, ayırmak isteyenleri vurdu
Kocaeli'de korkunç olay: Kavga ettiği şahsı değil, ayırmak isteyenleri vurdu
# sağlık

05 Nis 2024 - 18:55 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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