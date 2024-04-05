Kocaeli'de EDS 15 Nisan'da devreye alınıyor

Valilikten yapılan açıklamada, kara yolu kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması, sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunu" ön plana çıkararak trafik kazalarını en aza indirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Düzenli ve güvenli trafik akışını oluşturarak kural ihlalinde bulunan araçları tespit etmek amacıyla kentte EDS çalışmaları kapsamında 21 kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, 8 ortalama hız ihlali tespit sistemi ve 19 park ihlal tespit sisteminin kurulumunun tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu EDS sistemleri 15 Nisan itibarıyla çalışmaya başlayacaktır. Bu kapsamda sürücülerimizin EDS sistemlerinden önce konulan bilgilendirme levhalarına, yatay ve düşey işaretlemelere ve aracın türüne göre belirtilen azami hız sınırlarına uyması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.