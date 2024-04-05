Yasin Özlü mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Cumhur İttifakı ve AKP’nin Başiskele Belediye Başkan Adayı olarak seçim maratonuna başlayan M. Yasin Özlü, Başiskele halkının büyük teveccühü ile yüzde % 41.13 oy alarak en yakın rakibine % 21 oy fark atarak yeniden Başiskele Belediye Başkanı seçildi. M. Yasin Özlü bugün AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte Bahçecik Kültür Merkezi’nde yer alan İl Seçim Kurulu’nda başkanlık mazbatasını alarak resmen ikinci dönemine başladı.

“YOĞUN BİR KAMPANYA DÖNEMİ GEÇİRDİK”

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü mazbatasını aldıktan sonra yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Değerli dava arkadaşlarım yoğun bir kampanya dönemi geçirdik. Çalıştık, çabaladık hamdolsun çok net bir sonuçla Başiskele halkı, bu şehri 5 yıl daha ekibimizle birlikte yönetmek adına mührü bize emanet verdi. Bugün de bunun usulünü tamamlamak için mazbatamızı almaya geldik.”

“HERKESİN BELEDİYESİ, BAŞKANI OLMAYA GAYRET EDECEĞİZ”

“Gelecek 5 yıl boyunca şehrimize, insanımıza en güzel hizmetleri getirmek için yola çıkıyoruz. Bu yolda herkesin desteğine duasına ihtiyacımız var. Ekip olarak yola çıkıyoruz. Çok daha güzel hizmetleri ortaya koyacağız. Hep birlikte bir mesai ortaya koyduk hepinize teşekkür ederiz. Bize oy vermiş veya vermemiş herkesin belediyesi, başkanı olmaya gayret edeceğiz. Başiskele için çalışacağız. Güzel işler, şehre kalıcı işler yapmaya devam edeceğiz inşallah. Her yönden her bakımdan düne göre daha iyiyiz. Sizlerin desteğiyle yarın daha da iyi olacağız. Yeni seçilen meclis üyesi arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. İnşallah hep birlikte güzel işler çıkaracağız.”

“TAHİR BAŞKANIMIZ BİRİNCİYE SELAM VERMEYE GELİYOR”

“Birazdan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Do. Dr. Tahir Büyükakın’ı karşılayacağız. Başiskele’miz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde ve meclisinde de birinci olmayı başardı. Belediye meclis üyeleri ortalamasından belli olur. Başiskele, Kocaeli’de birinci. Tahir Başkanımız da birinci olan ilçeden mazbatasını alması yakışırdı. Başkanımız birazdan birinciye selam vermeye gelecek. Bizler de onu yine büyük bir coşkuyla karşılayacağız.”