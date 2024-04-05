AKP’li Büyükşehir Başkanı Büyükakın’dan seçim şifreleri!

Seçim bitti, ama yansımaları hala devam ediyor. 2019’da yapılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı ( AKP-MHP-BBP) adayı Tahir Büyükakın, yüzde 55.5 ile 610 bin 507 oy almıştı. Buna karşın Millet İttifakı ( CHP-İYİ Parti) adayı Serdar Kaman yüzde 32.6 ile 359 bin 060 oy almıştı…

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31 Mart’ta yapılan seçimde Cumhur İttifakı (AKP-MHP-BBP) adayı Tahir Büyükakın, yüzde 45.82 ile 514 bin 551 oy aldı. CHP’nin Büyükşehir adayı Atasoy Bilgin ise yüzde 28.95 ile 325 bin 107 oy aldı. Tahir Büyükakın, 2019’daki seçimlere göre 95 bin 956 daha az oy aldı.

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AKP, Büyükşehir Belediyesi’ni kazandı, ama İzmit’i yeniden, üzerine bir de Derince ve Karamürsel’i kaybetti… İkinci kez Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, önceki gün il, ilçe ve belediye başkanlarının katıldığı toplantıda basın açıklaması yaptı. Büyükakın’ın üzgün olduğu her halinden belliydi. Belki Kocaeli’de üç belediye kaybettiler, ama Türkiye’de CHP birinci parti oldu. CHP, tam 47 yıl sonra ilk kez birinci parti olmayı başardı. Doğal olarak bu durum AKP’lileri çok ama çok üzdü.

BİZE DE MESAJ VERDİ…

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, seçimle ilgili önemli açıklamalar yaptı, bir nevi seçimin şifrelerini verdi. Büyükakın, şu değerlendirmede bulundu; “Bize daha evvel oy vermiş olan seçmenin eli CHP'ye oy vermeye gitmemiş, ancak bize de bir mesaj vermiş, sandığa gitmeyerek tepkisini göstermiştir. Bize düşen önümüzdeki süreçte bu tepkinin analizlerini doğru yapmak ve üzerimize düşeni yapmak olmalıdır" dedi.

SANDIĞA GİTMEME…

AKP’nin oylarının düşme sebeplerine de değinen Büyükakın, "Türkiye genelinde verilen oylara bakıldığında AK Parti'nin Türkiye genelinde 2019’da almış olduğu oylarla 2024’te aldığı oylar kıyaslandığında, aynı işlem CHP için de yapıldığında aslında CHP oylarının minimal bir düzeyde artış gösterdiği, AK Parti oylarının düştüğü ve bunların önemli bir kısmının da sandığa gitmeme davranışı şeklinde ortaya çıktığı görülüyor. Aynı eğilim Kocaeli için de ortaya çıkmakta. Dolayısıyla ön bir değerlendirme olarak, seçmenimizin sandığa gitmeme yönünde bir takdir kullandığını, sandığa giderek başka bir partiye de oy vermeye gitmediğini yorumluyorum. Yani bize daha evvel oy vermiş olan seçmenin eli CHP'ye oy vermeye gitmemiş ancak bize de bir mesaj vermiş, sandığa gitmeyerek tepkisini göstermiştir. Bize düşen önümüzdeki süreçte bu tepkinin analizlerini doğru yapmak ve üzerimize düşeni yapmak olmalıdır" dedi.

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Büyükakın’ın değerlendirmesini yukarıda okudunuz.

Büyükakın’ın “Bize daha evvel oy vermiş olan seçmenin eli CHP'ye oy vermeye gitmemiş, ancak bize de bir mesaj vermiş, sandığa gitmeyerek tepkisini göstermiştir” dedi… Kimisi Büyükakın’ın bu söylemine katılıyor, kimisi de katılmıyor. Ortada bir gerçek varsa, o da Türkiye çapında CHP’nin seçimden zaferle çıkmasıdır.

CHP, YÜKSELİŞTE…

Mart 2019’da yapılan seçimde CHP, İzmit’i kazandı…

Mart 2024’te yapılan seçimde CHP, İzmit’i yine aldı, üstüne Derince ve Karamürsel’de de seçimi kazandı…

Yani CHP, her yıl üstüne koyarak ilerliyor…

CHP’nin bu yükselişi devam ederse, AKP’deki bu çöküş devam ederse, Mart 2029’da yapılacak seçimde çok farklı seçim sonuçlarıyla karşılaşabiliriz.

BÜYÜKAKIN’A BAŞARILAR

İkinci kez Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, mazbatasını aldı, belediyeye giderek personelle bayramlaştı. Büyükakın’a ikinci döneminde de başarılar diliyoruz.