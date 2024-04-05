7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 6 Nisan Cumartesi günü Kocaeli'nin 7 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden Kandıra, Gölcük, Kartepe, Başiskele, Karamürsel, Körfez, Darıca ilçeleri etkilenecek. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
|8685
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇABEYLİ, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ, PINARLI
|ACILIK, ACILIK SK., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, ASYA, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BERBEROĞLU SK., CEVHER SK., CUMHURİYET CD., ÇIGDEM SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., EMANET SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜLŞEN SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARAAGAÇ KURTULUS, KARSI, KARŞI SK., KILIÇ SK., KURTULUŞ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SEVGI, SEVGİ SK., YAGCI, YAĞCI SK.
|06.04. 2024
|09:00
|15:30
|58716
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI
|1035 SK., 1119., 1124., 1126. SK., 1129., 1145. SK., DÜZBAGLAR, HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARŞIBAŞI CD.
|06.04.2024
|10:00
|17:00
|58763
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ALAYBEY, BABAKÖY
|ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, SARISU, SARISU CD.
|06.04.2024
|09:00
|17:00
|58820
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNİ, SARIMESE, SARIMEŞE
|BASKALE, BAŞKALE SK., BAYIR SK., BUSE SK., DELIORMAN, DELİORMAN SK., DEMİRKIRAN SK., EBRULİ SK., GÜNDEŞ SK., HİSARCIK SK., KELEŞ SK., KIRLALESİ SK., NIZAM-I CEDIT, NİZAM-I CEDİT CD., ÖNER, SADE, SADE SK., SERÇECIK SK., SERÇECİK SK., SÖZLÜ SK., SUADIYE, SUADİYE CD, SUADİYE CD., SÜKUNET, SÜKUNET SK.
|06.04.2024
|09:00
|12:00
|58828
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI
|1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006., 1006. SK., 1007. SK., 1009. SK., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1017. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023. SK., 1034. SK., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1044. SK., 1046. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1055. SK., 1061. SK., 1084. SK., 1094. SK., 1098. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOĞLU SK., AKÇAKOCA CD., AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., CIHAN, CİHAN CD., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., HİLAL CD., KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KISIK KAYA CD., NEJAT TÜMER SK., RAUF ORBAY CD., SAHİL YOLU SK, TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., YILDIRIM CD.
|06.04.2024
|09:30
|14:00
|58830
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|ATAKENT, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NİMETİYE, NÜZHETIYE, PANAYIR, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLKENT, YEŞİLYURT
|ABİDİN SK., ABİŞ SK., AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AKÇAY SK., ALI AGA, ALPER SK., ANAYURT SK., ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ASIL, ASİL SK., ATES ÇIÇEGI, ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., AYAZ, AYBATIMI, AYBATIMI SK., BAKİ SK., BASAK, BASARI, BAŞARI SK., BAYRAM ALİ SK., BEGÜM SK., BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., BELEK, BELEK SK., BEYOGLU, BEYOGLU CD., BEYOĞLU CD., BEYZADE SK., BIRAND, BİRAND SK., BUGRA, BULUT SK., BURÇİN SK., CANLAR, CANLAR SK., CENGİZ TOPEL CD., CESUR SK., CEVİZLİK CD., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇINAR CD., DEĞİRMENCİ SK., DİNÇTÜRK SK., DRAMA, DRAMA CD., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK CD., DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, EFE ALI, EKBER SK., EMEL SK., ENES, ENES SK., ERMAN SK., ESLEM SK., EYMEN SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FISTIK SK., GARİP SK., GÖKHAN SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SK., HAKI SK., HARMANLIK CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HÜNDÜR SK., HÜRMETLİ SK., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., ILICA, ISKETE, İHSAN PEKER SK., İNAN SK., İSKETE SK., KADIRGA YOLU SK, KANIK SK., KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAHASANLI SK., KAYMAK SK., KEMER SK., KERIM, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVL, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., KOLEJ, KOLEJ CD., KOMUTAN SK., KOZLUCA SK., KUTAY, MANDIRA, MANDIRA SK., MESELI, MEVLANA CD., MİLLİ EGEMENLİK CD., NECATİ GENÇOĞLU CD., NECIP, NECİP SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NEZİH SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, PALA SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PELIN, RECEP ÇAVUS, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SARP SK., SEHIT BAYRAM MEVKII, SELANIK, SELANİK SK., SERRA, SESSIZ, SESSİZ SK., SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SONGÜL SK., SÜSEN ÇİÇEĞİ SK., ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, ŞİFA SK., TANTAOĞLU CD., TEPECİK CD., TERMAL SK., TOMURCUK SK., TURNALAR SK., TUTUCU, UÇAR SK., UGUR MENGENECI, UĞUR MENGENECİ SK., VILAYET, VİLAYET CD., VİŞNE SK., YALDIZ SK., YENİBAHAR SK., YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, ZARIF, ZEMBİL SK., ZEYNO SK.
|06.04.2024
|09:00
|16:00
|58869
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, DEREKÖY, HAYRİYE, İNEBEYLİ, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KAYACIK, OLUKLU, YALAKDERE
|10. SK., 11. SK., 208. CD., 21. SK., 231. CD, 231. CD., 27. SK., 2905., 2923., 2925., 2926., 2938., 2947., 2953., 3101., 4 TEMMUZ SK., 54. SK., 57. SK., 58. SK., 60. SK., 61. SK., 62. SK., 63. SK., 65. SK., 67. SK., 73. SK., 77. SK., 83. SK., 86. SK., 9., 9. SK., 91. SK., 93. SK., 95. SK., 98., 99., 99. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AKTAŞ SK., ALTINOLUK SK., AMİRAL CD., ATALAY SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞ SK., BAHADIR SK., BAMBU SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BAYRAM ŞİT CD., BEKİR ÇOBAN SK., BEŞEVLER CD., BILGE, CELAL ATİK CD., ÇANAKKALE CD., ÇATAL SK., DARIYER, DEDE BAYIR SK., DERE YOL SK., EREN SK., ESKİ MEZARLIK SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GENÇLİK SK., GÖLCÜKLER, HALİL MUTLU SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMZA YERLİKAYA SK., HASAN GEMİCİ SK., HASAN GÜNGÖR SK., HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, HÜSEYİN ÖZKAN SK., ILAYDA DEMIR, İBNİ SİNA CD., İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., İZCİ SK., KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARSI BAGLAN, KARŞI BAĞLAN SK., KARTAL, KARTAL SK., KAVAK SK., KISIKYOL, KONUT SK., KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., LİMON SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MAHMUT ATALAY SK., MAHMUT DEMİR SK., MEHMET OKTAV SK., MEHTAP SK., MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, MİTHAT BAYRAK SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MÜZAHİR SİLLE SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NASUH AKAR SK., NURİ BOYTORUN CD., OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, PAZAR SK., RÜYA SK., SEYRAN SK., SULTAN BAYBARS, ŞEHİTLER CD., TOY SK., ÜNAL SK., VEHBİ EMRE SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, YÜKSEL SK., ZEYTİN SK., ZİRVE SK.
|06.04.2024
|13:00
|17:00
|58886
|KOCAELİ
|KARTEPE
|KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK
|AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASAR, BASRA SK., ÇELENKOGLU, ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GEDİZ SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KUBİLAY SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY, ZEYBEK SK.
|06.04.2024
|09:00
|17:00
|58887
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH
|BALABAN SK., BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., DEMOKRASİ CD., DİNÇ SK., FERAH, GÜRÜN, GÜRÜN SK., KAHRAMANLAR, NADİR SK., SELİMİYE CD., SUBAŞI SK., ŞAŞMAZ SK.
|06.04.2024
|09:00
|17:00
|58913
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|BARBAROS, GÜNEY, YAVUZ SULTAN
|AKSU SK., AZİZ SK., BENNA, BEYAZIT, CEVİZ SK., ÇAKMAKLI SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, DENIZ, ENGİN SK., ERIS, ERİŞ SK., EVRENSEL, EVRENSEL SK., FENER SK., GENÇOĞLU SK., GÜLDEN SK., HACI MUHARREM SK., IHLAMURLU SK., ILGIN SK., İ.OZAN SK., KANAL SK., KAZIM AYVAZ, MEHTAP CD., NENE HATUN, NEYZEN SK., RIHTIM CD., SAHİL CD, SEFER SK., SOLMAZ, SOLMAZ SK., TAYFUR SK., TINAZTEPE SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD., YONCA SK.
|06.04.2024
|14:00
|18:00
|58915
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|BARBAROS, GÜNEY
|BAHADIR, ÇAKMAKLI, DAMLA SK., HAMİT KAPTAN SK., HÜRRİYET BULVAR, NADAS, NADAS SK., RIZA DOĞAN SK., ŞEBNEM SK.
|06.04.2024
|09:00
|17:00
|58926
|KOCAELİ
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU
|ACUN, ACUN SK., ADA, AHMET RASIM, AHMET RASİM CD., AJDA SK., AKTAN SK., ALTAY, ALTIN SK., ASUDE, ASUDE SK., AŞKIN SK., AYCAN SK., AYÇA SK., AYTAÇ SK., AZMİ SK., BALKANLAR SK., BAYAR SK., BEGONYA SK., BENNU, CANGÜL SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇAKIR SK., DENIZALP, DENİZALP SK., DERSU, DRAMA SK., EDEBALI SK., EMEL, ERÇELİK SK., EVINÇ, EVİNÇ SK., FARUK YALÇIN, FARUK YALÇIN CD., FIKIR, FİKİR SK., FUAT SK., GAZI, GAZİ CD., GÖKBEN, GÜLEN SK., GÜLTÜRK, GÜLTÜRK SK., GÜR, GÜR SK., GÜRHAN SK., HANDAN, HANDAN SK., HANECİOĞLU SK., HAYRAN SK., HİCRAN SK., HOŞSOHBET SK., İLBEYİ SK., KADIM, KADİR SK., KARAKAS, KARAKAŞ SK., KAYRAN SK., KOCATEPE SK., LATİFE SK., LEVNI, LEVNİ SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., MUHAKKAK, MÜJDAT SK., NAZLIGÜL SK., NURTEN, NURTEN SK., OVA, OVA SK., OYA, OYA SK., ÖVER, ÖVER SK., ÖZDEMİR SK., ÖZDİNÇER SK., ÖZTEKIN, ÖZTEKİN SK., SAMİMİ SK., SEVER, SEVER SK., SEVİNÇLİ SK., SEYMEN SK., SIRMA SK., ŞENGÜL SK., TANYELİ SK., TERIM, TERİM SK., TOPRAKKALE SK., TURGAY, TURGAY SK., TÜRKAN SK., VİŞNEZADE SK., VURAL, VURAL SK., YAVUZ SELIM, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD., YURTYAPAN SK., ZERRIN, ZERRİN SK.
|06.04.2024
|09:00
|16:00
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