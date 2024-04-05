Bir sigara grubuna daha dev zam

Yerel seçimler sonrası zam yağmuru bitmek bilmiyor. Birçok tüketim ürününe zam yapılırken geçtiğimiz günlerde Winston sigara grubuna 8 TL zam geldiği duyurulmuştu.
Bugün ise Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna 6 ile 8 TL'lik zam yapıldığını açıkladı. Yapılan zamla birlikte BAT grubuna ait en ucuz sigara 56 TL oldu.
Yapılan zam sonrası BAT sigara grubunun fiyatları şu şekilde sıralandı.
DUNHILL, DOUBLE BLUE: 72 TL
KENT SWİTCH, DARK BLUE: 60 TL
KENT D RANGE, BLUE, GREY, BLUE LONG, GREY LONG: 61 TL
KENT DARK BLUE, DARK BLUE LONG, SWİTCH: 61 TL
KENT BLUE, WHITE: 65 TL
KENT SLIMS, (TÜM ÜRÜNLER): 67 TL
ROTHMANS, TÜM ÜRÜNLER: 57 TL
TEKEL 2000, TÜM ÜRÜNLER: 56 TL
TEKEL 2001, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL
VICEROY, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL
PALL MALL, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL
MALTEPE & SAMSUN: 61 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.