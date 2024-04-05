Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 98 - Bornova Belediyesi Karşıyaka: 72

Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Ozan Gönen, Abdullah Koputan, Haldun Çoban
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 1, Ja Cori Payne 30, Keith Martin Stone 6, Kevin Kaspar 6, Barboros Bozkurt 6, Hakan Şanlı 5, Elber Mirza Sucu 2, Tolga Kayra Arıt 2, Berke Baran Akçam, Mert Ulutaş 23, Eren Beyaz 13, Sertan İbrahim Sarı 4
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Bornova Belediyesi Karşıyaka: Eray Akyüz 3, Mert Konuk 13, Eylem Eminoğlu 2, Enis Kıvanç Çöl 16, Haktan Yavaş, Buğra Çal 9, Azizcan Özdemir, Alp Oktay 8, Eren Ocaktürk 13, Kılıçarslan Şenkahya 8
Başantrenör: İhsan Şenocak
1. Periyot: 23-23
Devre: 45-36 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 75-55 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Salon: Kocaeli Atatürk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.