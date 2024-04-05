Kocaeli'de Kadir Gecesi idrak edildi

Mehmet Ali Paşa Camisi’nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek gecenin manevi atmosferini yaşadı.Teravih namazına yoğun ilgi nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarda kıldı.Büyükşehir Belediyesi görevlileri çocuklara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram etti.