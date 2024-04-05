Mehmet Ali Paşa Camisi’nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek gecenin manevi atmosferini yaşadı.Teravih namazına yoğun ilgi nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarda kıldı.Büyükşehir Belediyesi görevlileri çocuklara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram etti.
- Hayatın İçinden
Kocaeli'de Kadir Gecesi idrak edildi
Kocaeli'de de vatandaşlar tarihi Orhan, Fevziye, Pertev Mehmet Paşa Camisi ve Mehmet Ali Paşa camilerinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.