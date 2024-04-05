- Hayatın İçinden

Kocaeli'de Kadir Gecesi idrak edildi

Kocaeli'de de vatandaşlar tarihi Orhan, Fevziye, Pertev Mehmet Paşa Camisi ve Mehmet Ali Paşa camilerinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

Kocaeli'de Kadir Gecesi idrak edildi mask

Mehmet Ali Paşa Camisi’nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek gecenin manevi atmosferini yaşadı.Teravih namazına yoğun ilgi nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarda kıldı.Büyükşehir Belediyesi görevlileri çocuklara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram etti.

05 Nis 2024 - 22:39 - Hayatın İçinden

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