Yatırımcılar dikkat: Borsada yeni zirve

Borsa İstanbul, dün başlayan hızlı yükselişini bugün de devam ettirdi ve gün içi tarihi zirvesini 9588 puana taşıdı. Bankacılık endeksi ise, dünkü işlemlerde yüzde 6'ya yakın değer kazanırken; bugün ise yüzde 4'ün üzerine kadar artış sağladı.
BIST 100 endeksi güne, yüzde 1,61 değer kazanarak 9275 puandan başlarken, 9249 - 9588 bant aralığında işlem gördü. Endeks, saat 17.16 itibarıyla yüzde 4,46 primle 9536 puanda bulundu.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9350 ve 9400 seviyeleri direnç, 9200 ve 9100 puan destek konumunda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.