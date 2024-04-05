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Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

 Derince ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı mask
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İ.A. idaresindeki 55 ANT 299 plakalı konteyner yüklü tır, D-100 kara yolunun liman ışıkları mevkisinde emniyet şeridine devrildi.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
# sağlık

05 Nis 2024 - 23:36 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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