Otogarda silahlı çatışma: 1 ölü, 1’i polis 10 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yer alan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde iddiaya göre, bir firmaya ait bilet gişesine gelen grup ile çalışanlar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.
Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 43 yaşındaki Halil Deveci yaşamını yitirirken 10 kişi ise yaralandı.
Yaralılardan birinin kavgaya müdahale etmeye çalışan polis memuru olduğu belirlendi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan otogar içerisinde yaşanan çatışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntüde şahısların birbirlerine silahlarla ateş açmaları yer alıyor.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.