Tacikistan vatandaşlarına verilen vize muafiyeti kaldırıldı

Resmi Gazete'nin 6 nisan sayısında yayımlanan duyuruya göre Tacikistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında mevcut olan vize muafiyeti antlaşması son buldu. Böylelikle Tacikistan vatandaşları Türkiye'ye seyahat etmeleri halinde vize başvurusunda bulunmak zorunda kalacaklar.