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Tacikistan vatandaşlarına verilen vize muafiyeti kaldırıldı

Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti kaldırıldı.

Tacikistan vatandaşlarına verilen vize muafiyeti kaldırıldı mask

Resmi Gazete'nin 6 nisan sayısında yayımlanan duyuruya göre Tacikistan ile Türkiye  Cumhuriyeti arasında mevcut olan vize muafiyeti antlaşması son buldu. Böylelikle Tacikistan vatandaşları Türkiye'ye seyahat etmeleri halinde vize başvurusunda bulunmak zorunda kalacaklar.
# türkiye

06 Nis 2024 - 01:06 - Dünya

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