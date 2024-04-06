9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyenler, dün akşam saatlerinden itibaren yollara düştü. TEM otoyolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşurken, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de trafik akıcı seyrediyor. Bursa, İzmir istikametine gidecek sürücüler ise Osmangazi Köprüsü'nü tercih ediyor.Osmangazi Köprüsü'nde de trafik akıcı seyrediyor.
- Yaşam
Osmangazi Köprüsü'nde trafik akıcı
9 günlük bayram tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan sürücüler TEM'de yer yer yoğunluk oluştururken, Osmangazi Köprüsü'nde trafik akıcı seyrediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.