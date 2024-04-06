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Çetin Sarıca, Hürriyet'in danışmanı oldu

İzmit Belediyesi’nde bu dönem meclis üyesi olmayan eski başkan vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in danışmanı oldu.

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Çetin Sarıca, Hürriyet'in danışmanı oldu mask

31 Mart yerel  seçim sürecinde İzmit’te en çok konuşulan isim Çetin Sarıca  oldu. Meclis üyesi aday listesinde yer almamasına rağmen başta kendi seçim bölgesi Alikahya olmak üzere bütün ilçede çok yoğun bir çalışma sergileyen Çetin Sarıca seçimden sadece 5 gün sonra  yeni görevlendirmesini aldı. İzmit Belediyesi’nde bu dönem meclis üyesi olmayan eski başkan vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediye Başkanı  Fatma Kaplan Hürriyet’in danışmanı oldu.
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06 Nis 2024 - 08:40 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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