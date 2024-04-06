Çetin Sarıca, Hürriyet'in danışmanı oldu

31 Mart yerel seçim sürecinde İzmit’te en çok konuşulan isim Çetin Sarıca oldu. Meclis üyesi aday listesinde yer almamasına rağmen başta kendi seçim bölgesi Alikahya olmak üzere bütün ilçede çok yoğun bir çalışma sergileyen Çetin Sarıca seçimden sadece 5 gün sonra yeni görevlendirmesini aldı. İzmit Belediyesi’nde bu dönem meclis üyesi olmayan eski başkan vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in danışmanı oldu.