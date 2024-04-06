İliç'teki maden faciasında 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

13 Şubat günü Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen ve 9 işçinin tonlarca kimyasal toprak altında kaldığı facia, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Toprak altında kalan 9 işçiden Uğur Yıldız'ın cansız bedenine akşam saatlerinde ulaşıldı.

ENERJİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP'Lİ SARIGÜL'DEN AÇIKLAMA

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarıgül, "Uğur Yıldız canımıza ulaştık. 8 canımız maden faciası ile ilgili toprak altında. Bu facia büyük facia. Günler sonra Uğur Yıldız canımıza ulaşmanın derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Annesinin ve babasının ellerinden öpüyorum. Toprak altındaki 8 canımızı takip etmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: SÖZCÜ