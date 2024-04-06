Diyanet’e göre SMA’lı çocuklara fitre verilemiyor

Çıktığı bir televizyon programında konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, “SMA hastaları için zekât, fitre verilebilir mi” sorusuna, “Bu şartlarda olan bir kişiye zekât, fitre verilemez. SMA hastalıklarıyla mücadele eden insanlar büyük meblağlar ödeyecekler. Bunu zekat ve fitremizle değil, onun dışında diğer gönüllü bağışlarla destekleyebiliriz. Fakat zekât, fitre, fidye özel bir ibadettir. Ödeneceği yerler, ödeme biçimi özeldir. Buralar için zekât, fitre, fidye ödenemez” diyerek “İbadetin geçerlilik için şartlarının tam manasıyla oluşmadığını” iddia etti.
"MÜNASEBETSİZ"
Konuya ilişkin ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, “Fitre, fidye ve zekât ihtiyaç sahiplerine yoksullara, yolda kalmışlara verilir. SMA’lı çocuklar yaşam savaşı veren evlatlarımızdır. Onların tedavisi için zekât, fitre ve fidyelerin verilmesi İslam’ın ruhuna, dayanışmacı anlayışına, ibadet kavramına son derece uygun. Diyanet’in fetvası isabetsiz ve münasebetsiz” dedi.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.