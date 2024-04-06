Ortaöğretim zam şampiyonu

Taylan Gülkanat'ın haberine göre, ortaöğretim fiyatları bir önceki aya göre yüzde 21.30 oranında arttı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Ömer Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) “özel okullarda tavan fiyat uygulaması” önerisinde bulundu. Özel okulların ticarete dayalı bir mantığı olduğunu kaydeden Yılmaz, eğitim hakkının ticarete dönüştürülemeyeceğini vurguladı.
‘KDV SIFIRLANMALI’
Yılmaz, “Süreç, devlet okullarında eğitimin, niteliğinin düşürülmesi ve içeriğinin dinselleştirilmesi sonucunda velilerin ‘daha nitelikli ve daha laik eğitim’ düşüncesiyle çocuklarını özel okullara yazdırmasıyla başlıyor. Bu da tabii ücretle oluyor. Fahiş fiyat artışı velileri üzüyor. MEB’ten bu mağduriyeti gidermeye yönelik bir hamle de gelmiyor” dedi. MEB’in eğitimin düzenleyicisi olmaktan vazgeçtiğini savunan Yılmaz, “Eğitimde KDV sıfırlanmalı ve devlet, kamusal eğitimi sağlamalı. Kamusal eğitimin, ihtiyaçları karşıladığında velilerin büyük bir kesiminin özel okul talebi olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.