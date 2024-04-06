Merkez Bankası’ndan iktidara mektup

Fatih Karahan'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e gönderilen mektupta özellikle asgari ücretle ilgili vurgu ise dikkat çekti: Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarında OVP’de sunulan enflasyon tahminlerinin gözetilmesi ve para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır.