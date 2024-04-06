- Ekonomi

Merkez Bankası’ndan iktidara mektup

Merkez Bankası, yüzde 5’lik “enflasyon hedefi”ne ulaşılamaması nedeniyle bir kez daha hükümete açık mektup yazarak bunun nedenlerini açıkladı.

Merkez Bankası’ndan iktidara mektup mask

Fatih Karahan'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e gönderilen mektupta özellikle asgari ücretle ilgili vurgu ise dikkat çekti: Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarında OVP’de sunulan enflasyon tahminlerinin gözetilmesi ve para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır. 
# vergi, Enflasyon, dikkat

06 Nis 2024 - 09:03 - Ekonomi

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