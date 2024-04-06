Recep Durul’un haklı mutluluğu: TEŞEKKÜRLER KOCAELİSPOR AİLESİ

Durul sosyal medya paylaşımında “Tribünleri doldurarak armamız ve sevdamız için maçın başından sonuna kadar 12.adam kimliğiyle oyuna dahil olarak, coşkulu tezahüratlarınızla ve futbolcularımızla birlikte galibiyetin mimarı oldunuz. Bu tarihi galibiyetten dolayı tüm taraftarlarımıza en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.