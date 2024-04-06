Durul sosyal medya paylaşımında “Tribünleri doldurarak armamız ve sevdamız için maçın başından sonuna kadar 12.adam kimliğiyle oyuna dahil olarak, coşkulu tezahüratlarınızla ve futbolcularımızla birlikte galibiyetin mimarı oldunuz. Bu tarihi galibiyetten dolayı tüm taraftarlarımıza en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
- Spor
Recep Durul’un haklı mutluluğu: TEŞEKKÜRLER KOCAELİSPOR AİLESİ
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, resim olarak başkanlığında çıktığı ilk maçta, takımın muhteşem bir zafere imza atması ve tribünlerin tarihi kalabalığının ardından sevinçten havalara uçtu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.