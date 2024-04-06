Sinan Oğan'dan 6 milyonluk lüks Mercedes itirafı: "Daha iyisini hak ediyorum"

Oğan, “Arabam Mercedes marka ve 6 milyon lira değerinde. Türkiye’de bu seviyeye gelmiş bir siyasetçinin normalde çok daha iyi bir arabası olması lazım” ifadelerini kullandı.
Seçimden sonra satın aldığı arazilerle gündeme gelen Sinan Oğan, Azerbaycan televizyon kanalı İctimai TV’nin Persona programında mal varlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Malikanenin bahçesinde sohbet ettiği Azerbaycanlı gazetecinin, “Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi geldim, eve mi geldim?” sözlerine gülerek yanıt veren Oğan, “Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder” demişti.
Oğan, sadece aile dostlarını ve yakınlarını davet ettiği malikane için, “Buraya 1 milyon dolar verseler bile vermem. Aşağısı da bizim, birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var ve kızım voleybol oynuyor. Ufak bir voleybol sahamız da var. Yani burası büyük ve geniş bir yer” diye konuşmuştu.
Oğan, arabasıyla ilgili de konuştu. 6 milyonluk Mercedes’e sahip olduğunu söyleyen Sinan Oğan, “Türkiye’de bu seviyeye gelmiş bir siyasetçinin normalde çok daha iyi bir arabası olması lazım. Benim imkanım buna yetti” ifadelerini kullandı
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
İzmi̇tli̇ - Ne yaptın da bu servete kavuştun terbiyesiz harami.Allah hepinizin belasını versin inşallah,inşallah o servetini yiyemeden geberirsin.
Met - siyasette insanlar için bir umut olmuştu ancak o hiç olmayı seçti
Memleket - Hangi seviye?
Derinceli - Kimlere oy veriyorsunuz kimler iktidarda gorun milletin parasi vatanin satilmadik yeri kaldi mi?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.