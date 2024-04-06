Sinan Oğan'dan 6 milyonluk lüks Mercedes itirafı: "Daha iyisini hak ediyorum"

Oğan, “Arabam Mercedes marka ve 6 milyon lira değerinde. Türkiye’de bu seviyeye gelmiş bir siyasetçinin normalde çok daha iyi bir arabası olması lazım” ifadelerini kullandı.

Seçimden sonra satın aldığı arazilerle gündeme gelen Sinan Oğan, Azerbaycan televizyon kanalı İctimai TV’nin Persona programında mal varlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Malikanenin bahçesinde sohbet ettiği Azerbaycanlı gazetecinin, “Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi geldim, eve mi geldim?” sözlerine gülerek yanıt veren Oğan, “Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder” demişti.

Oğan, sadece aile dostlarını ve yakınlarını davet ettiği malikane için, “Buraya 1 milyon dolar verseler bile vermem. Aşağısı da bizim, birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var ve kızım voleybol oynuyor. Ufak bir voleybol sahamız da var. Yani burası büyük ve geniş bir yer” diye konuşmuştu.

Oğan, arabasıyla ilgili de konuştu. 6 milyonluk Mercedes’e sahip olduğunu söyleyen Sinan Oğan, “Türkiye’de bu seviyeye gelmiş bir siyasetçinin normalde çok daha iyi bir arabası olması lazım. Benim imkanım buna yetti” ifadelerini kullandı

Kaynak: YENİÇAĞ