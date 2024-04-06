06 Nis 2024 - 09:30- Siyaset G:

Büyükakın'dan Soydabaş'a ve Yıldırım'a önemli görev!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yeni dönemin ilk atamalarını gerçekleştirdi. Büyükakın, İsmail Yıldırım’ı siyasi danışman olarak atarken başkan vekili olarak görev yapan Mustafa Soydabaş’ı ise kentsel dönüşümden sorumlu danışman görevlendirdi.

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Büyükakın'dan Soydabaş'a ve Yıldırım'a önemli görev! mask

Yerel seçimler sonrası ikinci dönemi için tekrar göreve seçilen  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı   Tahir Büyükakın yaptığı açıklamada, “İki tane başkan danışmanı atayarak göreve başlayacağım. Biri İsmail Yıldırım kardeşimiz. Kendisi uzun süre Karamürsel’e  hizmet etti. Bu dönem siyasi danışman olarak hizmet verecek. Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz Mustafa Soysabaş yıllardır bizle çalışıyor. Kendisini kentsel dönüşümden sorumlu danışman olarak danışman kadrosuna atayacağım. Kendisi bana müşavirlik yapacak. Kentsel dönüşüm çalışma konularımızı takip edecek. İkisi de itibarlı arkadaşlarımız. Büyükşehir Belediyesi’ne katkı sunacaklarına inanıyorum. Bu dönem danışman kadrolarını daha fazla kullanacağım.”
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06 Nis 2024 - 09:30 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(3)
03

İzmi̇tli̇ - Ne danışmanlığı Tahir,kısacası bu arkadaş işsiz kaldı de,bende herzamanki gibi sizlerin parasını har vurup harman savuruyor um de takiyyeci harami tahir.Allah belanızı versin hepinizin.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 06 Nisan 10:55
02

Söz - Zeki Aygün Muharrem tutuş haydar bulutt a yakında büyükşehirde bir makama atama yapması gerekir akp mantığı budur

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 06 Nisan 10:26
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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