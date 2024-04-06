Büyükakın'dan Soydabaş'a ve Yıldırım'a önemli görev!

Yerel seçimler sonrası ikinci dönemi için tekrar göreve seçilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı açıklamada, “İki tane başkan danışmanı atayarak göreve başlayacağım. Biri İsmail Yıldırım kardeşimiz. Kendisi uzun süre Karamürsel’e hizmet etti. Bu dönem siyasi danışman olarak hizmet verecek. Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz Mustafa Soysabaş yıllardır bizle çalışıyor. Kendisini kentsel dönüşümden sorumlu danışman olarak danışman kadrosuna atayacağım. Kendisi bana müşavirlik yapacak. Kentsel dönüşüm çalışma konularımızı takip edecek. İkisi de itibarlı arkadaşlarımız. Büyükşehir Belediyesi’ne katkı sunacaklarına inanıyorum. Bu dönem danışman kadrolarını daha fazla kullanacağım.”
Yerel seçimler sonrası ikinci dönemi için tekrar göreve seçilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı açıklamada, “İki tane başkan danışmanı atayarak göreve başlayacağım. Biri İsmail Yıldırım kardeşimiz. Kendisi uzun süre Karamürsel’e hizmet etti. Bu dönem siyasi danışman olarak hizmet verecek. Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz Mustafa Soysabaş yıllardır bizle çalışıyor. Kendisini kentsel dönüşümden sorumlu danışman olarak danışman kadrosuna atayacağım. Kendisi bana müşavirlik yapacak. Kentsel dönüşüm çalışma konularımızı takip edecek. İkisi de itibarlı arkadaşlarımız. Büyükşehir Belediyesi’ne katkı sunacaklarına inanıyorum. Bu dönem danışman kadrolarını daha fazla kullanacağım.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmi̇tli̇ - Ne danışmanlığı Tahir,kısacası bu arkadaş işsiz kaldı de,bende herzamanki gibi sizlerin parasını har vurup harman savuruyor um de takiyyeci harami tahir.Allah belanızı versin hepinizin.
Söz - Zeki Aygün Muharrem tutuş haydar bulutt a yakında büyükşehirde bir makama atama yapması gerekir akp mantığı budur
Emekli - Binlerce oy vermedik nasıl seçildi bu hırto
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.