Büyükakın'dan Soydabaş'a ve Yıldırım'a önemli görev!

Yerel seçimler sonrası ikinci dönemi için tekrar göreve seçilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı açıklamada, “İki tane başkan danışmanı atayarak göreve başlayacağım. Biri İsmail Yıldırım kardeşimiz. Kendisi uzun süre Karamürsel’e hizmet etti. Bu dönem siyasi danışman olarak hizmet verecek. Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz Mustafa Soysabaş yıllardır bizle çalışıyor. Kendisini kentsel dönüşümden sorumlu danışman olarak danışman kadrosuna atayacağım. Kendisi bana müşavirlik yapacak. Kentsel dönüşüm çalışma konularımızı takip edecek. İkisi de itibarlı arkadaşlarımız. Büyükşehir Belediyesi’ne katkı sunacaklarına inanıyorum. Bu dönem danışman kadrolarını daha fazla kullanacağım.”



