50 yıllık kamulaştırma sorununun çözülmesinin ardından Mustafa Çalık Sokağı açılıyor

İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak’ta yarım asırlık kamulaştırma sorununun çözülmesinin ardından üst yapı çalışmalarını da tamamladı. Bölge halkının 50 yıllık sorununu çözüme kavuşturan İzmit Belediyesi 6 Nisan Cumartesi günü (bugün) iftar sonrasında Mustafa Çalık Sokağını açacak. Kamulaştırma yapılan binaların yıkılmasının ardından sokak genişledi ve estetik bir görünüme kavuştu.

MODERN VE ESTETİK GÖRÜNÜME KAVUŞTU

130 metre uzunluk, 3 metre genişliğindeki Mustafa Çalık Sokak’taki yol çalışmasında 975 metreküp beton kullanıldı. Ekipler ayrıca yol kenarında biri 85 metre uzunluk 1.20 metre genişliğe sahip diğeri de 65 metre uzunluk 1.50 metre genişliğinde kaldırım inşa etti. Ayrıca sokağa aydınlatma direkleri de monte edildi. Sokak çalışmaların tamamlanmasının ardından hem ışıl ışıl oldu hem modern ve estetik bir görünüme kavuştu. Bölge sakinleri çalışmalardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti.