50 yıllık kamulaştırma sorununun çözülmesinin ardından Mustafa Çalık Sokağı açılıyor

İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak’ta yarım asırlık kamulaştırma sorununun çözülmesinin ardından üst yapı çalışmalarını da tamamladı. Bölge halkının 50 yıllık sorununu çözüme kavuşturan İzmit Belediyesi 6 Nisan Cumartesi günü (bugün) iftar sonrasında Mustafa Çalık Sokağını açacak. Kamulaştırma yapılan binaların yıkılmasının ardından sokak genişledi ve estetik bir görünüme kavuştu.
MODERN VE ESTETİK GÖRÜNÜME KAVUŞTU
130 metre uzunluk, 3 metre genişliğindeki Mustafa Çalık Sokak’taki yol çalışmasında 975 metreküp beton kullanıldı. Ekipler ayrıca yol kenarında biri 85 metre uzunluk 1.20 metre genişliğe sahip diğeri de 65 metre uzunluk 1.50 metre genişliğinde kaldırım inşa etti. Ayrıca sokağa aydınlatma direkleri de monte edildi. Sokak çalışmaların tamamlanmasının ardından hem ışıl ışıl oldu hem modern ve estetik bir görünüme kavuştu. Bölge sakinleri çalışmalardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Adem X - İMAR yok,KADASTRO yok.
Moderinlik var.
sol tarafdaki balkon çıkıntılarını düzleyemeyen uygulamanın işıltısı ne imiş.
Ne kamulaştırması,ne estetiği,modernliği,
1965 model binaların önüne kaldırm yapılmış.65+85 mt. toplam 150 mt.1,4 mt genişlik 210 m2 kaldırım.
975 m3 Beton nerede kayboldu "yol asvaltsa" iki milyon tl.
Değilse 6 mt yol da o betonu yutamaz. 20 cm demirli otoyol betonu olması lazım.
Murat - Güzel olmuş ama çizgiler boşuna çizilmiş. Şeridinde kimse gidemiyor. Fotodan da görüldüğü gibi trafiğe açılır açılmaz bir şerit otopark oldu yol daraldı. Bu kentte şeridinde gidebileceginiz yol, sokak, cadde ve bulvar maalesef yok.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.