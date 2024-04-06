Körfez'e kimyasal depolama tesisi geliyor

Hemen her ay onlarca yatırımın yapıldığı Kocaeli’de yatırım da Körfez'e yapılacak. Güney Mahallesi'nde faaliyet gösteren Önal Lojistik Gübre Sanayi Ticaret Limited Şirketi, kapasite artışına gitmek ve bir kimyasal depolama tesisi kurmak için ÇED başvurusunda bulundu.
KAPASİTE ARTIŞI
Firmanın hazırladığı ÇED raporuna göre Önal Lojistik, kimyevi, Organik Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübre Üretim ve Paketleme Tesisi Kapasite Artışı ve Kimyasal Depolama Tesisi yapacak. Mevcut gübre üretim kapasitesini yılda 22 bin tona çıkaracak olan firma, söz konusu projesi kapsamında kullanılacak kimyasal hammaddelerin depolanması amacıyla 1.000 m’lik alanı da depolama tesisi olarak kullanacak.
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR
30 personelin çalıştırılmasının planlanladığı proje kapsamında günde 16 saat iki vardiya olarak üretim yapılacak. Firmanın, söz konusu 4 milyon liralık projesi için ÇED gerekli değildir kararı verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Düşünen Adam - Yok ya ÇED raporuna gerek yokmuş kim buna karar verdi kimyasalları üretecesin, depolayacaksin, bertaraf edeceksin, suya, toprağa, havaya, gıdaya nüfuz edecek, yıllara sari edecek kanser vakalari basgosterecek, yok ÇED raporuna gerek yok deyip tesisi kuracaksın, yok öyle bir dünya, insan sağlığını tehdit eden ne varsa gerekli mucadelenin sonuna kadar yapılması gerekir.bak İstanbul'da 29 kişi nasıl ihmaller sonucu zehirlenerek yada yanarak hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.