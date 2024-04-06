Körfez'e kimyasal depolama tesisi geliyor

Hemen her ay onlarca yatırımın yapıldığı Kocaeli’de yatırım da Körfez'e yapılacak. Güney Mahallesi'nde faaliyet gösteren Önal Lojistik Gübre Sanayi Ticaret Limited Şirketi, kapasite artışına gitmek ve bir kimyasal depolama tesisi kurmak için ÇED başvurusunda bulundu.

KAPASİTE ARTIŞI

Firmanın hazırladığı ÇED raporuna göre Önal Lojistik, kimyevi, Organik Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübre Üretim ve Paketleme Tesisi Kapasite Artışı ve Kimyasal Depolama Tesisi yapacak. Mevcut gübre üretim kapasitesini yılda 22 bin tona çıkaracak olan firma, söz konusu projesi kapsamında kullanılacak kimyasal hammaddelerin depolanması amacıyla 1.000 m’lik alanı da depolama tesisi olarak kullanacak.

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR

30 personelin çalıştırılmasının planlanladığı proje kapsamında günde 16 saat iki vardiya olarak üretim yapılacak. Firmanın, söz konusu 4 milyon liralık projesi için ÇED gerekli değildir kararı verildi.