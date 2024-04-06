Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından Yıldızlar Yatırım Holding’in Kocaeli'deki sanayi alanında faaliyet gösteren Yıldız Demir Çelik, personel istihdamı sağlayacak

Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından Yıldızlar Yatırım Holding'in bir parçası olan Yıldız Demir Çelik, personel istihdamı sağlayacak. Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde 300 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren şirketin, tek çatı altında soğuk haddeleme kompleksinde üretim yapmakta. 600'den fazla kişiye doğrudan, 2 bin 500 kişiye dolaylı olarak istihdam sağlamak. Üretim tesislerimizde çevre dostu teknolojiler kullanılarak çeşitli sektörlere yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunmakta.

“BİZİMLE BAŞARIYA ADIM ATIN”

Yıldız Demir Çelik’ten yapılan açıklamada, “Eğer siz de köklü bir kurumda, yaşama değer katan projelerle kariyerinizi şekillendirmek istiyorsanız, bizimle başarıya adım atın. Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayarak şirketimizin başarısını sürdürmek, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem vermek, çalışanlarımızın potansiyellerini geliştirmek ve üstün performanslarını teşvik etmek amacıyla çaba gösteriyoruz” ifadelerine yer verildi.

POZİSYONLAR:

• Üretim Operatörü

• Elektrik ve Mekanik Bakım Teknisyenleri

• Kalite Operatörü

• Sevkiyat Operatörü

• Kadın/Erkek Vinç Operatörü