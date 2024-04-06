MEHMET SIRAÇ ERYARSOY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KÖSEKÖY'DE KURULMAKTA OLAN H.BETON TESİSİ İÇİN TESİS ŞEFİ ARANIYOR

İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis veya Jeoloji Mühendisi. Kartepe ilçesinde oturmak tercih sebebidir. En az 10 yıl iş deneyimi aranır.

0532 691 11 07

0530 545 45 63