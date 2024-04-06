84 yaşındaki Mehmet Siraç Eryarsoy’un cenazesi dün Cuma namazına müteakip Derince Merkez Camiinde cenaze namazı sonrası defnedildi
- Asayiş
MEHMET SIRAÇ ERYARSOY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AKP Kocaeli eski İl Başkanı Abdullah Eryarsoy'un babası Mehmet Sıraç Eryarsoy, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.