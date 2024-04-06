- Asayiş

MEHMET SIRAÇ ERYARSOY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

AKP Kocaeli eski İl Başkanı Abdullah Eryarsoy'un babası Mehmet Sıraç Eryarsoy, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
MEHMET SIRAÇ ERYARSOY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI mask
Büyütmek için resme tıklayın

84 yaşındaki Mehmet Siraç Eryarsoy’un cenazesi dün Cuma namazına müteakip Derince Merkez Camiinde cenaze namazı sonrası defnedildi

06 Nis 2024 - 10:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.670.029 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL