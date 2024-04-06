06 Nis 2024 - 11:15- Spor G:

İPEK ÇETİNDAĞ'DAN BİR JİMNASTİK BAŞARISI

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İPEK ÇETİNDAĞ'DAN BİR JİMNASTİK BAŞARISI mask
İPEK ÇETİNDAĞ'DAN BİR JİMNASTİK BAŞARISI
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Kültür Okullarından yapılan açıklamada;

"İstanbul’da düzenlenen Okullar arası Aerobik Jimnastik Türkiye birinciliği müsabakasında Özel Bilgili Kültür Okulları 5. Sınıf öğrencisi İpek Çetindağ küçükler tek bayan kategorisinde Türkiye ikincisi olmuştur. Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."

İPEK ÇETİNDAĞ'DAN BİR JİMNASTİK BAŞARISI
# türkiye

06 Nis 2024 - 11:15 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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