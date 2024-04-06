Başkan Özlü'nün yardımcıları belli oldu

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Başiskele halkının desteğiyle yeniden Başiskele Belediye Başkanlığı'na seçilen M. Yasin Özlü'ye yeni dönem belediye meclis üyesi olarak da seçilen Arif Başkan ve Halit Bayhan başkan yardımcılığı görevini yürütecekler.

HALİT BAYHAN KİMDİR?

1977 yılında Bahçecik’te doğdu. Öğretim hayatına Yeniköy İlkokulu’nda başlayan Bayhan, Yeniköy Kuran Kursu, Yeniköy Ortaokulu, Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi Tesfiye Bölümü’nü bitirdi. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünü bitiren Bayhan, Kocaeli Meslek Yüksek Okulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi’nden mezun oldu. 1995- 1998 yılları arasında Bahçecik Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini yürüttü. 2012- 2013 yılları arasında MHP Başiskele İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Bayhan, 2014 yerel seçimlerinde Başiskele Belediye Başkan Adayı oldu. Türk Telekom A.Ş.’den NGN Santral Teknikeri olarak emekli oldu. Telekominikasyon Teknikerleri Federasyonu Kocaeli İl Temsilciği görevini yürüttü. Bayhan, 3vli ve 3 çocuk babasıdır.

ARİF BAŞKAN KİMDİR?

1966 Trabzon'un Tonya ilçesinde doğan Arif Başkan, 33 yıldır Başiskele'de ikamet etmektedir. Malatya Akçadağ Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Meslek Yüksekokulu Maden Bölümü'nden mezun oldu. Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Yerel Yönetimler Bölümü'nü de sığdıran Başkan, son olarak Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi'ni bitirdi.



Refah Partisi Belde Yöneticiliği ile siyasete atılan Arif Başkan, Fazilet Partisi Belde Yöneticiliği, Saadet Partisi Belde ve İlçe Yöneticiliği ve Has Parti İlçe Yöneticiliği yaptı.

Başiskele İmam Hatip Okulları Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Kocaeli İlim Yayma Cemiyeti ve Kocaeli Eğitime Destek Platformu (EDEP) Başiskele Temsilciliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olan Başkan, Başiskele Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Üyeliği yapmaktadır.

Arif Başkan, evli ve 3 çocuk ve 1 de torun sahibidir.