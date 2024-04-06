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Başkan Çalık'tan Canbaba'ya ziyaret

CHP Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık mazbatasını aldıktan sonra ilk ziyaretini yaptı.

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Başkan Çalık'tan Canbaba'ya ziyaret mask

Çalık, mazbatasını aldıktan sonra ilk ziyaretini Karamürsel Kaymakam'ı Osman Aslan Canbaba'nın makamında yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında,

"Mazbatamızı aldıktan sonra ilçemiz Kaymakam’ı Sayın Osman Aslan CANBABA’ yı ziyaret ettik." dedi.
# medya

06 Nis 2024 - 12:07 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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