Lunapark kapılarını zamlı açıyor

Lunapark yöneticileri bu sezon eğlence parkı alanında 35 oyuncağın aktif olduğunu açıkladılar. Lunapark alanı içinde yeme içme bölümleri, dondurma, kumpir tezgahları, kafeterya bölümü de bulunuyor.
Lunapark’a herkes ücretsiz olarak girebilecek. Oyuncaklar ve aktivitelerde ise geçen yılın fiyatlarına enflasyon oranının altında zam yapıldı. İzmit’in lunaparkı Ramazan Bayramı’nın 1. günü saat 11.00’de açılacak. Bayramın ikinci gününden itibaren ise saat 12.00’de aktiviteler başlayacak. Gece kapanışın ise ucu açık olacak.
Lunapark yetkilileri aynı anda 25 bin misafiri ağırlayabilecek kapasiteye sahip olduklarını söylediler. Lunapark 10 Nisan Çarşamba günü kapılarını açtıktan sonra sezon boyunca, ekim ayı sonuna kadar açık olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.