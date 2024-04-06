Lunapark kapılarını zamlı açıyor

Lunapark yöneticileri bu sezon eğlence parkı alanında 35 oyuncağın aktif olduğunu açıkladılar. Lunapark alanı içinde yeme içme bölümleri, dondurma, kumpir tezgahları, kafeterya bölümü de bulunuyor.

Lunapark’a herkes ücretsiz olarak girebilecek. Oyuncaklar ve aktivitelerde ise geçen yılın fiyatlarına enflasyon oranının altında zam yapıldı. İzmit’in lunaparkı Ramazan Bayramı’nın 1. günü saat 11.00’de açılacak. Bayramın ikinci gününden itibaren ise saat 12.00’de aktiviteler başlayacak. Gece kapanışın ise ucu açık olacak.

Lunapark yetkilileri aynı anda 25 bin misafiri ağırlayabilecek kapasiteye sahip olduklarını söylediler. Lunapark 10 Nisan Çarşamba günü kapılarını açtıktan sonra sezon boyunca, ekim ayı sonuna kadar açık olacak.