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SAMİ YILMAZ KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Körfez Himmetli Köyü'nde ikamet eden 58 yaşında Sami Yılmaz bu sabah eşi tarafından yatağında ölü bulundu. Kardeşi Körfez Jandarma'yı arayarak "Abimin ölümünden şüpheliyim. Otopsi yapılmasını istiyorum" diyerek şikayetçi oldu.

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SAMİ YILMAZ KALBİNE YENİK DÜŞTÜ mask

Körfez'de 58 yaşındaki Sami Yılmaz eşi tarafından yatağında ölü bulundu.  İhbar üzerine olay yerine gelen  sağlık ekipleri, cesedi inceledikten sonra olayın kalp krizi nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi. Olayın ardından Sami Yılmaz'ın kardeşi jandarmayı arayarak, "Abimin ölümünden şüpheliyim. Otopsi yapılmasını istiyorum." dedi.  Bunun üzerine Sami Yılmaz'ın cenazesi Körfez Mezarlığı'ndan alınarak otopsi yapılmak üzere  Kocaeli Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Otopside çıkan sonuca göre Sami Yılmaz'ın kalp krizinden hayatını kaybettiği kesinleşti. Yılmaz'ın cenazesi geçtiğimiz gün Himmetli Köyü Cami'nde kılınan namazın ardından Çıraklı Mezarlığı'na defnedildi. 
# sağlık, tespit, kalp krizi

06 Nis 2024 - 12:22 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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