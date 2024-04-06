SAMİ YILMAZ KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Körfez'de 58 yaşındaki Sami Yılmaz eşi tarafından yatağında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, cesedi inceledikten sonra olayın kalp krizi nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi. Olayın ardından Sami Yılmaz'ın kardeşi jandarmayı arayarak, "Abimin ölümünden şüpheliyim. Otopsi yapılmasını istiyorum." dedi. Bunun üzerine Sami Yılmaz'ın cenazesi Körfez Mezarlığı'ndan alınarak otopsi yapılmak üzere Kocaeli Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Otopside çıkan sonuca göre Sami Yılmaz'ın kalp krizinden hayatını kaybettiği kesinleşti. Yılmaz'ın cenazesi geçtiğimiz gün Himmetli Köyü Cami'nde kılınan namazın ardından Çıraklı Mezarlığı'na defnedildi.