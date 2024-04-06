Hafta içi art arda gelen sigara zamlarının ardından bu kez JTİ grubunun bazı markalarında 1 TL indirim yapıldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "JTİ firmasının ikinci kez revize etiği liste tüketiciler için iyi bir gelişme ama biz bayiler için çile ve eziyete dönüşmüş oluyor ve sitemde sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.
Dündar, JTİ'nin indirim kararını rakiplerinin düşük zam yapmasına bağladı.
Arkadaşlar;
Winston’larda bir değişiklik yok.
Camel Slender 1 TL
Mc ve Ld ürünlerimizde 1 TL indirime gidildi.
En son güncel liste.
Daha da değişmez ise. Tadını kaçırdı firmala iyiden iyiye #SonDakika pic.twitter.com/e38H8Ryra8
— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 5, 2024
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.