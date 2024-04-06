- Ekonomi

Bu kez indirim haberi geldi: Bir sigara grubunda fiyatlar düştü!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bu kez bir sigara grubunda indirim yapıldığını duyurdu. Dündar, "Sistemde sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Bu kez indirim haberi geldi: Bir sigara grubunda fiyatlar düştü! mask

Hafta içi art arda gelen  sigara zamlarının ardından bu kez JTİ grubunun bazı markalarında 1 TL indirim yapıldı. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "JTİ firmasının ikinci kez revize etiği liste tüketiciler için iyi bir gelişme ama biz bayiler için çile ve eziyete dönüşmüş oluyor ve sitemde sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Dündar, JTİ'nin indirim kararını rakiplerinin düşük zam yapmasına bağladı.

Kaynak: CUMHURİYET
# Sigara, medya, Zam, Erol Dündar

06 Nis 2024 - 12:25 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.670.029 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL