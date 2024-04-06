Hürriyet'e meclisi kazandıran 2 Mehmet çok konuşuluyor!

31 Mart Yerel seçimleri bitti ama etkisi hala devam ediyor. Seçimlerin ardından kazananlar kadar kazandıranlar da sokakta konuşuluyor. Kocaeli'de pek çok kişinin beklemediği şekilde CHP 3 ilçe belediyesini kazanırken Körfez'de ise YSK'ya itiraz aşamasında.

17 İSTEDİ 18 ALDI

Seçimin sürprizi ise İzmit'te yaşandı. Hürriyet'in kazanma ihtimaline neredeyse kesin gözüyle bakılırken meclisi alma ihtimali ise mümkün görülmüyordu. Ancak meclis listesinde ilk 2'ye yazılan 2 Mehmet durumu Hürriyet'in lehine çevirdi. 5 yıl boyunca mecliste verdiği kavgalar nedeniyle meclis vurgusuyla sokak sokak gezen Hürriyet istediği 17 Meclis üyesiyken bunu 18'e çıkardı.

EN ÇOK ONLARIN YILDIZI PARLADI

İzmit'te örgüt tarafından çokça sevilen Mehmet Ümit Küçükkaya bu kazanımın baş aktörü olarak görülüyor. CHP'nin özüne döndüğünde kazanacağını her yerde vurgulayan Küçükkaya seçimde yıldızı en çok parlayan isim oldu. Küçükkaya'nın yanı sıra geçmişte il yönetiminde bulunan ve SKM başkanlığı yapmış olan Mehmet Nazım Gençtürk de meclis başarısına yaptığı katkılar sokakta konuşuluyor.