Yönetimden taraftara 220 bilet

ÜCRETSİZ
“Yapılan açıklama şu şekilde: Çorum FK ile oynayacağımız müsabaka için 220 adet bilet yönetim kurulumuz tarafından satın alınmış olup, müsabakaya katılım sağlamak isteyen taraftarlarımıza biletler ücretsiz olarak tahsis edilecektir. Bu haktan yararlanmak isteyen Kocaelispor Passolig kart sahibi taraftarlarımızın +90 545 168 41 58 Whatsapp hattından veya [email protected] mail adresi ile iletişime geçerek ad, soyad ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaraları ile müracaat etmeleri rica olunur. Müracaat eden taraftarlarımızın bilet temini en geç 20.00’a kadar gerçekleşmiş olacaktır.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.