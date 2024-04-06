- Spor

Yönetimden taraftara 220 bilet

Kocaelispor’un yarın oynayacağı ‘Çorum FK maçı için, Kocaelispor Yönetimi 220 bilet satın aldı. Alınan 220 bilet ücretsiz olarak taraftarlara sunuldu

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Yönetimden taraftara 220 bilet mask

ÜCRETSİZ

“Yapılan açıklama şu şekilde: Çorum FK ile oynayacağımız müsabaka için 220 adet bilet yönetim kurulumuz tarafından satın alınmış olup, müsabakaya katılım sağlamak isteyen taraftarlarımıza biletler ücretsiz olarak tahsis edilecektir. Bu haktan yararlanmak isteyen Kocaelispor Passolig kart sahibi taraftarlarımızın +90 545 168 41 58 Whatsapp hattından veya [email protected] mail adresi ile iletişime geçerek ad, soyad ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaraları ile müracaat etmeleri rica olunur. Müracaat eden taraftarlarımızın bilet temini en geç 20.00’a kadar gerçekleşmiş olacaktır.”
# türkiye, Kocaelispor

06 Nis 2024 - 13:07 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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