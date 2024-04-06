Fevziye Camii tuvaletine zam!

Fevziye Caminin yanında bulunan tuvalet ücreti 9 liraya yükseldi. İzmit Belediyesi tarafından 10 yıllığına kiralanan ve ihale süreci bitmeyen tuvaletin ücretini 7 liraya yükselten işletmeci yeniden zam yaptı. Yeni zam ile birlikte Fevziye Caminin tuvaleti 9 liraya çıkarıldı