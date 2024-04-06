Fevziye Camii tuvaletine zam!

Fevziye Caminin yanında bulunan tuvalet ücreti 9 liraya yükseldi. İzmit Belediyesi tarafından 10 yıllığına kiralanan ve ihale süreci bitmeyen tuvaletin ücretini 7 liraya yükselten işletmeci yeniden zam yaptı. Yeni zam ile birlikte Fevziye Caminin tuvaleti 9 liraya çıkarıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.