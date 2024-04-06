- Yaşam

Başkan Gökçe çalışanların bayramını kutladı

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, 9 günlük resmi tatil öncesinde belediye personelini ziyaret ederek çalışanların Ramazan Bayramı’nı kutladı

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Başkan Gökçe çalışanların bayramını kutladı mask
Başkan Gökçe çalışanların bayramını kutladı
Başkan Gökçe çalışanların bayramını kutladı
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Personelle Bayramlaştı

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, haftanın son iş gününde belediye personelini ziyaret ederek çalışanların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Merkez binadaki personellerle bayramlaşan Başkan Gökçe daha sonra Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri müdürlükleri çalışanlarının bayramını tebrik etti.

Başkan Gökçe çalışanların bayramını kutladı

Mutlu bayramlar diliyorum”

Ziyaretleri sırasında herkese mutlu bayramlar dileyen Başkan Gökçe, “Ramazan Bayramı’mızın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımızın bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor; kendilerine aileleri ve sevdikleri ile birlikte nice mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

Başkan Gökçe çalışanların bayramını kutladı
Başkan Gökçe çalışanların bayramını kutladı
Başkan Gökçe çalışanların bayramını kutladı
Başkan Gökçe çalışanların bayramını kutladı
# sertif gökçe

06 Nis 2024 - 13:43 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
01

Met - eminim sertif başkan bu kadar insan belediyenin içinde ne iş yapıyorlar diye kendine sormuştur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Nisan 13:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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