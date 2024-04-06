Başkan Gökçe çalışanların bayramını kutladı

Personelle Bayramlaştı

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, haftanın son iş gününde belediye personelini ziyaret ederek çalışanların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Merkez binadaki personellerle bayramlaşan Başkan Gökçe daha sonra Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri müdürlükleri çalışanlarının bayramını tebrik etti.

“Mutlu bayramlar diliyorum”

Ziyaretleri sırasında herkese mutlu bayramlar dileyen Başkan Gökçe, “Ramazan Bayramı’mızın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımızın bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor; kendilerine aileleri ve sevdikleri ile birlikte nice mutlu bayramlar diliyorum” dedi.