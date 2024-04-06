Başkan Gökçe çalışanların bayramını kutladı

Personelle Bayramlaştı
Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, haftanın son iş gününde belediye personelini ziyaret ederek çalışanların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Merkez binadaki personellerle bayramlaşan Başkan Gökçe daha sonra Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri müdürlükleri çalışanlarının bayramını tebrik etti.
“Mutlu bayramlar diliyorum”
Ziyaretleri sırasında herkese mutlu bayramlar dileyen Başkan Gökçe, “Ramazan Bayramı’mızın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımızın bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor; kendilerine aileleri ve sevdikleri ile birlikte nice mutlu bayramlar diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Met - eminim sertif başkan bu kadar insan belediyenin içinde ne iş yapıyorlar diye kendine sormuştur
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.