Şirketin bağlı ortakları Polisan Kimya Sanayii A.Ş. ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.’den gelen bildiriye göre, Lastik-İş Sendikası ile Dilovası, Adana ve Samsun tesislerinde 2 Nisan 2024 tarihinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Anlaşma, 01.01.2024-31.12.2025 dönemini kapsayan 2 yıllık bir Toplu İş Sözleşmesi olarak imzalandı.
06 Nis 2024 - 13:55- Ekonomi Güncelleme:
Polisan Holding, toplu iş sözleşmesini imzaladı
Polisan Holding A.Ş. (POLHO), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 3 Nisan 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, Toplu İş Sözleşmesi Sürecinde Anlaşmaya Varılması konusunda bilgilendirme yaptı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.