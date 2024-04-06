06 Nis 2024 - 13:55- Ekonomi G:

Polisan Holding, toplu iş sözleşmesini imzaladı

Polisan Holding A.Ş. (POLHO), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 3 Nisan 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, Toplu İş Sözleşmesi Sürecinde Anlaşmaya Varılması konusunda bilgilendirme yaptı.

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Polisan Holding, toplu iş sözleşmesini imzaladı mask

Şirketin bağlı ortakları Polisan Kimya Sanayii A.Ş. ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.’den gelen bildiriye göre, Lastik-İş Sendikası ile Dilovası, Adana ve Samsun tesislerinde 2 Nisan 2024 tarihinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Anlaşma, 01.01.2024-31.12.2025 dönemini kapsayan 2 yıllık bir Toplu İş Sözleşmesi olarak imzalandı.
# 2024

06 Nis 2024 - 13:55 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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