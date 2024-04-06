Polisan Holding, toplu iş sözleşmesini imzaladı

Şirketin bağlı ortakları Polisan Kimya Sanayii A.Ş. ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.’den gelen bildiriye göre, Lastik-İş Sendikası ile Dilovası, Adana ve Samsun tesislerinde 2 Nisan 2024 tarihinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Anlaşma, 01.01.2024-31.12.2025 dönemini kapsayan 2 yıllık bir Toplu İş Sözleşmesi olarak imzalandı.