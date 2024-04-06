Eyüpspor, 1. Lig'de şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Trendyol 1. Lig'de son 6 haftaya lider giren Eyüpspor, yarın konuk edeceği Altay'ı yenmesi halinde adını Süper Lig'e yazdırmayı garantileyecek.
Eyüp Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Alpaslan Şen düdük çalacak.
Eyüpspor, ilk 2 sıradaki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği 1. Lig'de son 6 hafta öncesinde 3. ve 4. durumdaki Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un 16 puan önünde yer alıyor. İstanbul temsilcisi, yarınki maçı kazandığı takdirde tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.
Son 6 haftaya 15 puanla 17. sırada giren Altay ise yarınki maçta mağlup olması ve otuzar puana sahip ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ve Adanaspor'un en az 1 puan kazanması halinde lige veda edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.