ABD, Yunanistan'ı silahlandırıyor... Kara Şahin'ler yolda

Yaşar Anter'in haberine göre, Yunanistan'ı silahlandırmaya devam eden ABD, şimdi de saldırı amaçlı kullanılan 35 adet UH-60 Black Hawk (Kara Şahin) vermek için hazırlanan silah satışını onayladı.
ABD Temsilciler Meclisi Silahlanma Komitesi, Yunanistan’a 35 adet UH-60 Black Hawk Genel Maksat Helikopteri’nin satışını onaylama kararı aldı.
KARA ŞAHİN, YUNANİSTAN’DA ÜRETİLECEK
Yunan basınına göre; 35 helikopterin satın alınmasına ilişkin imzalar en geç hafta sonuna kadar atılacak ve ardından ABD hükümeti, Yunan UH-60 Black Hawk helikopterlerinin ülkede üretilmesi için gerekli anlaşmalar yapılacak.
Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait 56 adet eski model UH-1 Huey’in yerini Black Hawk’lar alacak.
Lojistik destek eksikliği nedeniyle 1969 yılında satın alınan tek motorlu Huey’ler, Yunan Hava Kuvvetleri tarafından son derece kısıtlı şekilde kullanılıyor.
YUNANİSTAN 2 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK
ABD tarafından Aralık 2023’te, Yunanistan’a 35 adet UH-60M Black Hawk Genel Maksat Helikopteri için yabancı askeri satış bildirimi yayınlanmıştı. Söz konusu bildirime göre Yunanistan, 35 adet UH-60M helikopterini ve beraberindeki ekipmanı, 1,95 milyar dolar bedel ile tedarik edecek.
Yunanistan için onaylanan UH-60M Black Hawk satışı; 35 adet helikopteri, 10’u yedek olmak üzere 80 adet T700-GE-701 Turboşaft motorunu, füze/lazer/radar uyarı ve GPS ile iletişim sistemlerini, MX-10D Elektro-Optik sistemlerini, M134 Gatling toplarını, M240 makineli tüfeklerini, 70 mm roketleri ve ek birçok sistemi kapsıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.