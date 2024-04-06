ABD, Yunanistan'ı silahlandırıyor... Kara Şahin'ler yolda

Yaşar Anter'in haberine göre, Yunanistan'ı silahlandırmaya devam eden ABD, şimdi de saldırı amaçlı kullanılan 35 adet UH-60 Black Hawk (Kara Şahin) vermek için hazırlanan silah satışını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlanma Komitesi, Yunanistan’a 35 adet UH-60 Black Hawk Genel Maksat Helikopteri’nin satışını onaylama kararı aldı.

KARA ŞAHİN, YUNANİSTAN’DA ÜRETİLECEK

Yunan basınına göre; 35 helikopterin satın alınmasına ilişkin imzalar en geç hafta sonuna kadar atılacak ve ardından ABD hükümeti, Yunan UH-60 Black Hawk helikopterlerinin ülkede üretilmesi için gerekli anlaşmalar yapılacak.

Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait 56 adet eski model UH-1 Huey’in yerini Black Hawk’lar alacak.

Lojistik destek eksikliği nedeniyle 1969 yılında satın alınan tek motorlu Huey’ler, Yunan Hava Kuvvetleri tarafından son derece kısıtlı şekilde kullanılıyor.

YUNANİSTAN 2 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

ABD tarafından Aralık 2023’te, Yunanistan’a 35 adet UH-60M Black Hawk Genel Maksat Helikopteri için yabancı askeri satış bildirimi yayınlanmıştı. Söz konusu bildirime göre Yunanistan, 35 adet UH-60M helikopterini ve beraberindeki ekipmanı, 1,95 milyar dolar bedel ile tedarik edecek.

Yunanistan için onaylanan UH-60M Black Hawk satışı; 35 adet helikopteri, 10’u yedek olmak üzere 80 adet T700-GE-701 Turboşaft motorunu, füze/lazer/radar uyarı ve GPS ile iletişim sistemlerini, MX-10D Elektro-Optik sistemlerini, M134 Gatling toplarını, M240 makineli tüfeklerini, 70 mm roketleri ve ek birçok sistemi kapsıyor.