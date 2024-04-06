MHP'Lİ DUYMAZ'A YENİ GÖREV

Geçtiğimiz dönem İzmit Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten olan Engin Duymaz, 31 Mart yerel seçimlerinde kendisine Meclis'te bir görev bulamamıştı. Duymaz yeni görevini sosyal medya hesabından duyurdu. Duymaz, İzmit İlçe Başkan Vekili görevine getirildi. Duymaz konuyla ilgili sosyal medya hesabından "MHP İl başkanım Murat Nuri Demirbaş'ın oluru ile MHP İlçe başkanım Kemal Okur'un tensipleri ile MHP İlçe Başkan Vekilliğine görevlendirildim. Teşkilatımıza hayırlı olsun. Beni bu kutlu davada bu göreve layık gören değerli başkanlarıma ve yöneticilerime teşekkür ederim"paylaşımını yaptı.