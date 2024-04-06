Kocaelispor U19 ŞAMPİYONU!

SERBEST VURUŞTAN HARİKA GOL

Kocaelispor U19 Takımı, Esenler Erokspor U19 Takımı ile şampiyonluk maçına çıktı. Gençlerimiz ilk devreyi, Mustafa Kaan Sekmez’in golüyle 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda baskın oyunu sürdüren gençlerimiz, dakika 70’de talihsiz bir gol yediler. Eroksporlu Burak Çölkesenoğlu durumu 1-1’e getirdi. Dakika 88’de Kocaelispor U19 30 metreden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Yolaman Ballyev harika bir vurula Kocaelispor’a galibiyet getiren golü attı. Gençlerimiz bu skor ile Bölgesel Gelişim Ligi’nde kendi gruplarında şampiyon oldular. Kocaelispor U19, diğer gruplarda şampiyon olan takımlarla Play - Off mücadelesi verecek.