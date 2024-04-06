06 Nis 2024 - 14:39- Spor G:

Kocaelispor U19 ŞAMPİYONU!

Bölgesel Gelişim Ligin’de mücadele eden Kocaelispor U19, Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup ederek, mücadele ettiği grupta şampiyon oldu

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaelispor U19 ŞAMPİYONU! mask
Kocaelispor U19 ŞAMPİYONU!
Kocaelispor U19 ŞAMPİYONU!
+10
Haber albümü için resme tıklayın

SERBEST VURUŞTAN HARİKA GOL

Kocaelispor U19 Takımı, Esenler Erokspor U19 Takımı ile şampiyonluk maçına çıktı. Gençlerimiz ilk devreyi, Mustafa Kaan Sekmez’in golüyle 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda baskın oyunu sürdüren gençlerimiz, dakika 70’de talihsiz bir gol yediler. Eroksporlu Burak Çölkesenoğlu durumu 1-1’e getirdi. Dakika 88’de Kocaelispor U19 30 metreden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Yolaman Ballyev harika bir vurula Kocaelispor’a galibiyet getiren golü attı. Gençlerimiz bu skor ile Bölgesel Gelişim Ligi’nde kendi gruplarında şampiyon oldular. Kocaelispor U19, diğer gruplarda şampiyon olan takımlarla Play - Off mücadelesi verecek.

Kocaelispor U19 ŞAMPİYONU!
Kocaelispor U19 ŞAMPİYONU!
Kocaelispor U19 ŞAMPİYONU!
Kocaelispor U19 ŞAMPİYONU!
Kocaelispor U19 ŞAMPİYONU!
Kocaelispor U19 ŞAMPİYONU!
Kocaelispor U19 ŞAMPİYONU!
Kocaelispor U19 ŞAMPİYONU!
Kocaelispor U19 ŞAMPİYONU!
Kocaelispor U19 ŞAMPİYONU!
Kocaelispor U19 ŞAMPİYONU!
# Kocaelispor

06 Nis 2024 - 14:39 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.670.029 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL