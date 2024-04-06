2-1 kazanılan maçın ardından, Başkan Durul ve yönetim kurulu üyeleri genç futbolcuları tebrik ettiler.
06 Nis 2024 - 15:24- Spor Güncelleme:
Başkan Durul ve yönetim U19’un şampiyonluk maçını izledi
Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaelispor U19’un, Erokspor U19 ile oynadığı şampiyonluk maçını tribünden takip ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.