06 Nis 2024 - 15:24- Spor G:

Başkan Durul ve yönetim U19’un şampiyonluk maçını izledi

Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaelispor U19’un, Erokspor U19 ile oynadığı şampiyonluk maçını tribünden takip ettiler.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Başkan Durul ve yönetim U19’un şampiyonluk maçını izledi mask

2-1 kazanılan maçın ardından, Başkan Durul ve yönetim kurulu üyeleri genç futbolcuları tebrik ettiler.

06 Nis 2024 - 15:24 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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