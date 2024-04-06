Ötanazi talebi arttı

Hollanda'daki uzmanlar 2023'te 138 ötanazi raporu olduğuna dikkat çekti. Bu, 2022'deki 115 vakaya kıyasla yüzde 20'lik bir artış demekti. Bu rakam 2019'dan bu yana da iki kattan fazla arttı.

2002'deki yasallaştırmadan bu yana, doktorlar tarafından ölümlerine yardım edilen hastaların sayısı beş kat arttı, üstelik giderek artan sayıda hasta, fiziksel hastalıktan ziyade psikolojik acı nedeniyle yaşamlarına son veriyor.

UYGULAYAN SKALASI GENİŞLEDİ

Geçmişte ağır psikolojik sorunlar nedeniyle gerçekleşen ötanazi vakalarının yüzde 75'i Ötanazi Uzmanlık Merkezi'ndeki uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilirken, artık pratisyen hekimlere ve psikiyatristlere de yönelme yaşanıyor.

Merkezdeki beş psikiyatristten biri olan Gerty Casteelen, yılda ortalama sekiz ötanazi işlemi gerçekleştirdiğini ve tedaviyi gerçekleştiren pratisyen tarafından daha fazla tıbbi "merhamet cinayeti" gerçekleştirilmesinden memnun olduğunu söyledi.

Casteelen, "Hastayı en iyi kendi pratisyeni tanır. Birlikte uzun bir geçmişleri var ve bu kişi halihazırda ne tür bir tedavinin yapıldığını biliyor. Bu kişinin yaşam döngüsünü, dayanıklılığını veya kırılganlığını, hayattaki sorunlarla nasıl başa çıktığını biliyorlar" dedi.

28 YAŞINDA ÖTANAZİYİ SEÇTİ

28 yaşındaki Zoraya Ter Beek'in mayıs ayında psikolojik sıkıntı yaşadığı gerekçesiyle ötanaziyi tercih etmesi pek çok Hollandalıyı şoke etti. Sebep olarak “majör depresyonunu, otizmini ve borderline kişilik bozukluğunu” gösterdi.

Ter Beek, "İyileşmek istedim. Akla gelebilecek her tedaviyi veya ilacı denedim. Ama hiçbir şey işe yaramadı. Doktorların söylediğine göre ‘tedavim bitti’." dedi.

"DURUM O KADAR UMUTSUZ DEĞİL"

Geçen ay ilk kez bir hastaya ötanazi uygulayan psikiyatrist Annerieke Luijendijk de, genel olarak bu işlemi gerçekleştirme konusunda isteksiz olduğunu söyledi.

Luijendijk, "Psikiyatrik sorunlara o kadar çok farklı açıdan bakabilirsiniz ki, her zaman başka bir tedavi seçeneği mevcuttur. Peki acılar gerçekten umutsuz mu? Yoksa başka bir tedaviyi denemek yararlı olur mu?"

"Kariyerim boyunca, gerçekten çok ciddi derecede hasta olan hastaların zamanla iyileştiğini sıklıkla deneyimledim." dedi.

Ötanazi ve doktor destekli intihar 2002 yılında Hollanda'da yasallaştırıldı.

Kaynak: SÖZCÜ