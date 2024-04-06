Karamürsel'de 962 m² tarım arazisi mahkemeden satılık

T.C.KARAMÜRSEL(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/29 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, KAYACIK Mahallesi, KOCA SELVİ Mevkii, 663 Ada, 2 Parsel, Bölgede yıllık yağış mikları 760 mm üzerinde olup, yağış rejimi bitki su ihtiyacına uygundur. Taşınmazın toprak yapısı ve toprak derinliği itibarıyla her türlü tarım yapmaya uygundur. Tuzluluk ve erozyon sorunu yoktur. Keşif esnasında. taşınmazın %15-20 eğimli bir arazi yapısına sahip olduğu, üzerinde maddi değeri olmayan bakımsız ağaçlar, orman emvali ağaç ve ağaççıkların olduğu görülmüştür. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı v.s. bulunmamaktadır. Taşınmazın kıymeti Karamürsel Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/662 Esas - 2024/69 Karar sayılı 30/01/2024 tarihli kararı ile belirlenmiştir.

Adresi : Kayacık Mah. 663 Ada, 2 Parsel Karamürsel / KOCAELİ

Yüzölçümü : 962,62 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam (A-2), iki kat ve TAKS:0,25 KAKS:0,50'dir.

Kıymeti : 6.483.245,70 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir. Hisseler mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 11:25

02/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.