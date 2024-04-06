Hürriyet: “İKİ YILDA ÇÖZÜLECEK İZAYDAŞ SORUNU NE OLDU?”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Büyükşehir Belediye Başkanının her fırsatta kendisi ile polemik yarattığını vurgulayarak, “Bir büyükşehir başkanı düşünün; herkesi polemikle suçluyor ama ilk polemiği daha mazbata alırken kendi başlatıyor. Yahu mazbata alırken bile polemik çıkarmaya ne gerek var. Aynı Büyükşehir Başkanı ‘Suskunluğumuz edebimizden’ diyor ama maşallah 5 yıldır sürekli sağa sola sataşıyor, hep siyaset yapıyor. Hiç susmuyor.

“PARTİ ROZETİNİ BİR TÜRLÜ ÇIKARMIYOR”

Parti rozetini bir türlü çıkaramıyor. Yahu 5 yıldır kimsenin sana bir şey dediği mi var? Zaten görevini yapması gerekenler yapıyor. Maşallah, ufacık bir eleştiri getirmeye bile korkuttunuz milleti. Dikensiz gül bahçesinde tek kale maç yaptınız 5 yıldır. Ufacık bir eleştiri de bile demediğinizi bırakmıyorsunuz.

“BİTMEYEN KENT MEYDANI PROJESİ”

Bir de 5 yıldır benim yaşadıklarımı yaşasaydın ne yapacaktın acaba? Onca hakaret, onca küfür, onca iftira sana yazılıp çizilseydi ne yapacaktın? Önce şu saçma kent meydanı projesini bitir de öyle konuş. Hani 29 Ekim’de bitirecektin? Milyonlar harcadın o demirden pergolelere. Bizim park bahçeler müdürlüğü ahşaptan daha güzelini yapardı aslında. Geçmişte üçyolda da yapmıştınız, beton direkler dikmiştiniz. Sonra da 2 katı paraya yıkmıştınız.

“TRAFİK VE ULAŞIM SORUNLARINI ÇÖZÜN”

Bizim Fethiye Caddesi projemize demediğinizi bırakmamıştınız, el altından sinsice engeller çıkardınız ama çok şükür biz zamanında bitirdik. Ya siz? Ulaşım ve trafik sorununu çöz. Stadın yolunu bitir, eziyet etme artık millete. Tramvay hatları ile tüm Kocaeli’deki ulaşımı rahatlat, metro yap mesela, deniz ulaşımını daha etkin hale getir. Su faturalarını ucuzlat.

“İKİ YILDA ÇÖZÜLECEK İZAYDAŞ SORUNU NE OLDU?”

Hani şu İZAYDAŞ sorununu 2 yılda çözecektin. Söz vermiştin. Önce kendi sözlerini tutup tutmadığına dön bir bak istersen. Yıllardır 13 belediye sizdeydi. Hükümet gücünüz var. Meclis çoğunluğunuz hep vardı, hala var. Çalıştırmıyorlar da diyemezsiniz. Neyse Biz yine de gülüp geçelim.