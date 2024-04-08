T.C.GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLANI

Dosya No : 2022/776-Ceza Dava Dosyası
KARAR ÖZETİ
Gebze 9.Asliye Ceza Mahkemesinin 28/11/2023 tarih 2022/776 Esas 2023/847 Karar sayılı ilamı ile sanık ASEL MAMBET KYZY hakkında "Silahla basit yaralama" suçundan "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına" kararı verilmiş, ancak sanık aramalara rağmen bulunamamış ve adresi meçhul olduğundan, kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içinde karara karşı İtiraz kanun yoluna gidilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04.04.2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.